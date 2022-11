Haushalt in Duisburg : Grund- und Gewerbesteuer sinken, Bahnen fahren im Fünf-Minuten-Takt

Duisburg Mehr Geld für Kitas, Straßenbahnen im Fünf-Minuten-Takt, mehr Personal für die Verwaltung, eine schrittweise Senkung von Grund- und Gewebesteuer – so wollen SPD und CDU neue Spielräume im städtischen Hauhalt nutzen.

Steuern Schon 2023 soll die Grundsteuer von 855 Punkten um zehn Punkte auf 845 gesenkt werden, die Gewerbesteuer von 520 um fünf Punkte auf 515. Auch in den Folgejahren sollen dann Steuersenkungen in gleicher Höhe erfolgen. „Bei der Gewerbesteuer wollen wir perspektivisch auf einen Hebesatz von unter 500 kommen“, so Bruno Sagurna. Die Steuersenkungen bedeuten für den Haushalt jährlich vier Millionen Euro weniger Einnahmen.

Bus und Bahn Hier wird ein Fünf-Minuten-Takt bei den Linien 901 und 903 angestrebt. Das ist natürlich nur mit den bestellten, aber noch immer nicht gelieferten neuen Bahnen möglich. Inzwischen haben bereits Mitarbeiter der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) ein Büro beim Hersteller Alstom (früher Bombardier) in Bautzen, um die Genehmigungsprozesse für die neuen Straßenbahnen beschleunigen zu können. Um die Taktverdichtung in Duisburg in einigen Jahren realisieren zu können, sollen zu den bereits bestellten Bahnen noch acht weitere zusätzlich bestellt werden. Insgesamt 6,4 Milllionen Euro werden dafür zur Verfügung gestellt. Weitere drei Millionen Euro fließen in eine Nachbesserung des Nahverkehrsplans, neue Busspuren, geänderte Ampelschaltungen und weitere kleinere Maßnahmen. Die DVG will ihre Busflotte bis 2030 auf Wasserstoffbusse umstellen. 21 dieser Fahrzeuge sollen bereits in den nächsten zwei Jahren angeschafft werden.