Nach Rücktritt in Düsseldorf Bekannte Politikerin geht für die CDU wieder in den Stadtrat

Die Neue im Stadtrat ist eine gute Bekannte: Annelies Böcker wird bei der CDU den Platz einnehmen, der durch die Niederlegung des Mandats von Pavle Madzirov frei geworden ist. Die 83-Jährige ist auf der Reserveliste am Zug für das Nachrücken und will das Mandat wahrnehmen. „Natürlich gehe ich in den Rat“, sagt Böcker unserer Redaktion, „dafür habe ich 2020 doch kandidiert.“