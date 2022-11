Armbanduhr geklaut Unbekannte überfallen Glühweinstand in Duisburg

Zwei Männer haben am Samstag einen Mitarbeiter eines Glühweinstandes in Duisburg überfallen. Der 35-Jährige schloss gegen 11 Uhr die Tür des Verkaufsstandes, der in der Nähe zum Eingang der U-Bahnstation „Duisburger Rathaus“ aufgebaut ist, auf. Er stand noch draußen, als ihn dann zwei Männer zu Boden stießen und seine Armbanduhr stahlen. Anschließend rannten sie in Richtung U-Bahnhaltestelle. Geld wurden den Polizeiangaben zufolge nicht gestohlen.