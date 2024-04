Prozess um Schießerei in Duisburg „Wer am Altmarkt Geld verdienen will, muss ein Hells Angel sein oder abdrücken“

So wirklich nimmt der Prozess am Donnerstag erst Fahrt auf, als der dritte Zeuge am Mikrofon in der Mitte des Saals 201 Platz nimmt. Die meisten im Zeugenstand schwiegen bis hier hin, das Auskunftsverweigerungsrecht macht das möglich. Zeuge drei aber will einige Dinge klarstellen. Deshalb sagt er nun aus.