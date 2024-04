Besucher können Preis verleihen Street Food Festival kommt über Pfingsten nach Duisburg

Seit 2014 versammelt das Street Food Festival in über 25 Städten deutschlandweit Food Trucks, Imbisse, Restaurants und Hobbyköche und bietet den Besuchern einen Einblick in die Street Food Kulturen dieser Welt. Im Mittelpunkt stehen handgemachte Gerichte ohne industriell hergestellte Fertigprodukte, bei deren Zubereitung die Besucher in Echtzeit zuschauen können. Zudem gibt es die Möglichkeit, die beliebtesten Street Food-Anbieter mit einem Preis auszuzeichnen. Sowohl eine lokale Jury aus „Food-Connaisseurs“ – also Feinschmeckern –, als auch die Gäste selbst können den Stand, der ihnen die größten Gaumenfreuden beschert, mit dem Street Food-Award auszeichnen. „Das Street Food Festival verwandelt den Landschaftspark Nord in ein wahres Schlemmerparadies“, heißt es in der Mitteilung.