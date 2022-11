Kaiser Antonino Dance Ensemble Die Karawane zieht weiter

In dieser Dekoration entwickelt sich das Bühnengeschehen, entstehen Szenen, die von Nomaden und Obdachlosen handeln, Szenen, die von Krieg und Zerstörung erzählen, Szenen, die von Elend und Leid berichten, Szenen, in denen Flüchtlinge in Seenot geraten und ums Überleben kämpfen, Szenen, wo Menschen erschöpft reisen, ob per Bus oder Bahn. Gesprochen wird in der Choreografie in Englisch und Deutsch, Französisch, Italienisch und Hebräisch.