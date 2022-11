Kultur in Duisburg Klavierkonzert, Vernissage und CD-Vorstellung

Gerade erst zurückgekommen aus Südamerika, wo die Duisburger Komponisten, Musiker und Performer Kunsu Shim und Gerhard Stäbler für gut einen Monat Gastprofessuren am Instituto Escuela Universitaria de Música – Facultad de Artes Universidad de la República Uruguay in Montevideo innehatten, veranstalteten sie wieder hier postwendend eine Konzertmatinee verbunden mit einer Ausstellungseröffnung im „EarPort“ am Innenhafen. Doch schon Mitte nächsten Monats treten die beiden eine Künstlerresidenz für anderthalb Monate in Istanbul an. Während die Gastprofessuren vom Ministerium für Kunst und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wurden, unterstützt das Förderprogramm „Artist-in-Residenz“ der NRW-Kunststiftung ihre Künstlerresidenz.