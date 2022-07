Beauty-Event in Düsseldorf : Ein Kongress für die Schönheit

Beauty-Event in Düsseldorf

Düsseldorf Douglas will im September Beauty- und Gesundheitsexperten im Hötel Kö59 versammeln. Außerdem gibt es eine Foto-Ausstellung und Veranstaltungen.

Das Unternehmen Douglas plant ein zweitägiges Event mit hochkarätigen Vorträgen, Talkrunden, Masterclasses und Workshops. Der „Beauty + Health Summit“ am 2. und 3. September soll außerdem öffentlich sein.

Einblicke in neuesten, zukunftsweisenden Trends und Innovationen rund um Themen wie Schönheit und Gesundheit, Kosmetik, das sogenannte Slow-Aging, also langsames Altern, Haar- und Hautpflege stehen auf dem Programm. Zusätzlich wird es Events im neu eröffnenden Douglas-Store an der Düsseldorfer Königsallee geben. Douglas zeigt auch eine Ausstellung mit Arbeiten der Star-Fotografin Gabo, der Titel lautet „Fame“. Ihr Portfolio: ikonische Celebrity-Fotografien aus den vergangenen Jahrzehnten. Auf elf Etagen stellt die „Vertical Gallery Kö59“ Portraits von Yoko Ono, Campino, Alexandra Maria Lara, Nina Hagen, Boris Becker und Peter Ustinov aus.