Kolumne Denkanstoß : Auftanken für alles, was hoffentlich nicht kommt

Solche Wildblumen locken nicht nur Bienen an und sind damit sehr nützlich, sie erfreuen auch den Betrachter. Foto: Matzerath

Mönchengladbach Wie wilde Blumenwiesen uns dabei helfen können, das Glück zu finden, Kraft zu schöpfen und Muße walten zu lassen. Für alles was kommt, oder uns hoffentlich erspart bleibt.

Es gibt viele schöne Ecken in unserer Stadt, aber besonders gefallen mir die vielen schönen „Streifen“ an den Straßen! Seit einiger Zeit blühen und wachsen dort nach den Osterglocken reichlich Wildblumen und anderes Gewächs, die dem einst oft so tristen Straßenrand eine ganz besondere Note verleihen. Neulich kam meine Frau (sie ist die Fahrradfahrerin in unserer Ehe) mit leuchtenden Augen nach Hause und berichtete von unzähligen wunderschönen Pflanzen. Sie hätte am liebsten denen, denen wir diesen Anblick verdanken, eine Runde Eis spendiert, so begeistert war sie.

Mir als Beinahe-Imker geht es ähnlich. Deutschland erblüht! Nicht nur dort, „wo es sich gehört“: in Parks und Gärten, sondern sogar mitten in unseren Städten – und ganz besonders in der eigenen! Ich habe einen Lokalpolitiker meiner Heimatstadt darauf angesprochen, er nickte wissend und meinte kurz: „Wir hier auf dem Land haben genug wilde Wiesen.“ Vermutlich gehört er der falschen Partei an oder ist in seiner Partei falsch oder die Parteien sind dort alle falsch – schade jedenfalls, denn dort in der Nähe von Bonn gibt es reichlich triste Straßenränder, die gleich unseren blühen könnten.

Seitdem ich mich mit Bienen beschäftige, gehe ich mit jeder einzelnen ganz vorsichtig um: Bis zu 2000 Blüten besucht eine „Arbeiterin“ pro Tag und für ein Kilogramm Honig sind etwa 145.000 Flugkilometer nötig. Das kann man ohne Zögern „Fleißarbeit“ nennen! Und da ist es doch nur recht und billig, die Flugstrecken zu verkürzen und bienenfreundliche Pflanzen blühen zu lassen. Denn längst nicht alle sind dies: Forsythien sind solche und Stiefmütterchen, Ranunkeln und sogar Tulpen. Da lobe ich mir doch das, was man früher „Unkraut“ nannte und den Bienen Futter und uns Honig bietet: Neulich habe ich in meinen heimischen Garten einen Holunder- und einen Weißdornbusch gepflanzt. Direkt vor meinem (von unseren Kindern gebastelten) großen Insektenhotel. Stundenlang könnte ich auf meiner Bank unter dem Apfelbaum sitzend dem Treiben dort zusehen und dem Summen und Brummen zuhören! Tierbeobachtung im heimischen Garten – glücklich ist, wer einen solchen hat. Da braucht es keine Musik, da braucht es nicht einmal ein Buch, da braucht es vielleicht einen Kaffee oder einen leichten Wein – Glück pur! Und auch auf dem Balkon möglich!

Wir haben es in unserer Weltlage so nötig! Es geht nicht um ein simples „Auf andere Gedanken kommen“, es geht um ein Herunterfahren all dessen, was unsere Nervenbahnen glühen lässt. Es geht um das Staunen über die Vielfalt des Lebens und dessen Schönheit. Ich bin überzeugt, Schönheit ist eine Antwort gegen Tristesse und Elend. Solange es etwas Schönes gibt, lohnt es sich, zu leben! Das zu erkennen braucht Zeit; Zeit, die man früher „Muße“ nannte und die immer noch die Grundlage jeder Kreativität darstellt.