Auf Netflix : Mittwoch startet die in Düsseldorf gedrehte Serie „King of Stonks“

Mittwoch startet die in Düsseldorf gedrehte Serie „King of Stonks“

Thomas Schubert (l.) und Matthias Brandt in „King of Stonks“ Foto: dpa/---

Düsseldorf Düsseldorf hat für Regisseur Jan Bonny einen eigenen unverkennbaren rheinischen Charakter. Diesen hat er in seiner Netflix-Serie „King of Stonks“, die vom Wirecard-Skandal inspiriert wurde, verarbeitet. Ab Mittwoch ist die Serie bei Netflix zu sehen.

Diese Serie dürften besonders die Düsseldorfer mit großem Interesse schauen: Am Mittwoch startet bei Netflix die deutsche Produktion „King of Stonks“ – eine Geschichte, die inspiriert ist durch den Wirecard-Finanzskandal. Die Produktion entstand zu großen Teilen in der Landeshauptstadt. Felix Armand (Thomas Schubert) macht als Beinahe-CEO des Start-ups Cable Cash absolut alles, um das letzte Treppchen nach oben zu klettern. Während sein Chef Magnus (Matthias Brandt) sämtliche Aufmerksamkeit auf sich zieht, hält Felix im Hintergrund die bröckelnde Fassade gegenüber der Mafia, den Anlegern, der Börsenaufsicht und Shortsellern aufrecht. Es geht um frisierte Geschäftsbücher, der Börsengang wird zum Tanz auf dem Vulkan, und die hochgelobten Aktien (Stocks) der Cable Cash AG werden immer mehr zur aufgeblasenen Fehlinvestition (Stonks).