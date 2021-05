Mietvertrag wird nicht verlängert : Douglas schließt Filiale an der Kö im Januar 2022

Tina Müller. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mehr als 45 Jahre war der Parfümeriekonzern dort vetreten. Doch die Immobilie ist verkauft, und der neue Eigentümer hat offensichtlich andere Pläne.

Von Georg Winters

Rund 60 Filialen will der Parfümeriekonzern Douglas in Deutschland bis Herbst des kommenden Jahres schließen. Die Zweigstelle an der Königsallee gehörte eigentlich nicht dazu. Trotzdem ist dort im Januar 2022 Schluss. Hintergrund: Die Eigentümer haben die Immobilie an den Projektentwickler Centrum verkauft, und bei dem ist an diesem Standort für Douglas nach dem Ende des laufenden Mietvertrages kein Platz mehr. „Wir bedauern das sehr, auch vor dem Hintergrund, dass Douglas mehr als vier Jahrzehnte einen Platz an der Kö hatte“, sagte Douglas-Deutschland-Chefin Nicole Nitschke unserer Redaktion.

Anstelle der 500 Quadratmeter großen Niederlassung, in der die Parfümerie jetzt noch untergebracht ist, hat Centrum dem Konzern nach dessen Angaben in unmittelbarer Nachbarschaft zwar ein neues Quartier angeboten, doch das war für Douglas keine brauchbare Lösung. Die Fläche wäre dort auf zwei Etagen verteilt worden, und das kam für das Unternehmen nicht in Frage. „Außerdem hätten wir deutlich mehr als bisher zahlen müssen, das wäre für uns nicht mehr rentabel gewesen“, so Nitschke. Am alten Standort soll offenbar groß umgebaut werden.

Jetzt hält Douglas Ausschau nach einem neuen Standort. „Wir schauen uns Düsseldorf noch einmal genau an“, kündigt Nitschke an. In der Landeshauptstadt, in der nach den bisherigen Plänen ohnehin drei Standorte geschlossen werden sollten (unter anderem die Parfümerie Schnitzler in den Schadow Arkaden), könnte etwas Neues entstehen, zusätzlich zu dem Flagship-Store, der für Ende 2022 oder Anfang 2023 an der Schadowstraße geplant ist. Aber anders: „Wenn wir noch etwas machen, dann wird das eher eine Niederlassung sein, in der es vor allem um Pflege, Behandlung und Beratung geht“, so Nitschke. Auch ein neuer Standort an der Kö ist nicht ausgeschlossen.

Die Flagship-Stores, von denen der in Düsseldorf einer mit Modellcharakter sein wird, sollen in der Regel 600 bis 1000 Quadratmeter groß. Dort soll es nach früheren Angaben der Konzernchefin 20.000 bis 25.000 Produkte geben, aber auch eine verstärkte Beratung und Behandlung von Kunden (Maniküre, Pflege und Schönheitsbehandlung).