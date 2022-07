Stylisch sporteln in Düsseldorf : Fahrradfahren im Disco-Ambiente

Jennifer Goelitzer hat Becycle in Düsseldorf mitgeründet und leitet das Studio auch. Foto: Becycle

Düsseldorf Bei Becycle an der Oststraße gibt es Indoor-Cycling, Original-Pilates und bald vielleicht auch ein Café. Die Idee: Stylisch wie eine Boutique – und trotzdem sollen die Leute ins Schwitzen kommen.

Rohe, unverputzte Wände und viel Holz sorgen für eine entspannte Lounge-Atmosphäre im Becycle. Das in warmen Tönen gehaltene Studio befindet sich an der Oststraße und bietet auf 600 Quadratmetern sportliche Highlights wie Workouts am Barren und Yoga etwa. Es gibt auch Geräte für Pilates – ähnlich wie sie der gleichnamige Erfinder dieser Sportart vor vielen Jahrzehnten erfand – nur gibt es im Becycle natürlich eine total moderne Variante dieser sogenannten Reformer, die den Körper wieder ins Gleichgewicht bringen sollen. Das Herzstück ist der Cycling-Raum, wo die Sportskanonen bei flotter Musik in die Pedale treten und sich im Disco-Ambiente die Pfunde herunterschwitzen können.

Cycling im Disco-Ambiente im Becycle-Fitnessstudio Foto: Becycle

Von Amerika kam die Idee des Boutique-Fitnessstudios erst nach Berlin, dann nach Düsseldorf, Jennifer Goelitzer leitet es in der Landeshauptstadt. Zwar eröffnete sie es schon mitten in der Corona-Pandemie. Doch so richtig zum Zuge kommt sie mit dem loungigen Studio erst seit wenigen Monaten.