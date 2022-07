Düsseldorfer Azubis wurden dufte verabschiedet : Blumenpracht im Hetjens-Museum

Düsseldorf Einen besonders schönen Rahmen für die floralen Werkstücke und die Feier bot in diesem Jahr das Hetjens-Museum, in dessen Hof die Floristinnen getauft und geehrt wurden.

13 junge Frauen schlossen mit der Erstellung anspruchsvoller Werkstücke zum Thema „Zeit – Reise – Floral“ ihre Ausbildung zur Floristin ab. Traditionell wurden sie nach bestandener Prüfung im Kreise der Familien, Ausbilder und Prüfer „getauft“ – ein Regen bunter Blüten ging auf alle hernieder. Einen besonders schönen Rahmen für die floralen Werkstücke und die Feier bot in diesem Jahr das Hetjens-Museum, in dessen Kastanienhof die Floristinnen getauft und geehrt wurden. Die Abschlussarbeiten der Floristinnen sollten sich dem Thema „Zeit – Reise – Floral“ widmen. Dazu zählte es auch, einen Strauß im Instagram-Stil zum Thema „Urban Nature today“ zu kreieren. Eine Arbeit zum sogenannten Kolonialstil wurde auch gewünscht: Dazu mussten die Prüflinge Pflanzen in einem Wohnambiente inszenieren.