Düsseldorfer Frankreichfest gestartet : Vive la France am Rhein

Düsseldorf Düsseldorf wird ja ohnehin gerne als Klein-Paris bezeichnet. Umso erfreulicher für die Frankreich-Fans, dass nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Fest der Destination Düsseldorf stattfindet.

Bis Sonntag taucht die Düsseldorfer Altstadt nach langer Coronapause wieder in die Farben Frankreichs ein. Mehr als 100 Aussteller präsentieren sich im Innenhof des Rathauses, an der Rheinuferpromenade und auf den umliegenden Plätzen. Um drei Tage lang die deutsch-französische Freundschaft zu feiern, treten zahlreiche Bands auf. Zum Start am Freitagnachmittag füllte sich die Rheinuferpromenade zusehends, am frühen Abend eröffnete Olivia Berkeley-Christmann, Generalkonsulin der Republik Frankreich, das Frankreichfest offiziell.