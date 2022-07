Mehr Ruhe in Düsseldorfs Altstadt : Intensive Diskussion über Altstadt-Poller

Düsseldorf Ein Kran sorgte für Ruhe um St. Lambertus. Dass so Poller wieder in den Fokus rücken, interessiert viele. Zahlreiche Kommentare machen deutlich, dass die Altstadt die Gemüter bewegt.

„Schade: in dieser Stadt, wird alles für auswärtige Besucher getan, dass sie machen können, was sie wollen. Für den Schutz der Anwohner wird rein nichts getan. Und schlimm: es interessiert keinen!“, heißt es von einem User, der auf eine bekannte Problematik abzielt: Extrem betroffen von Auto-Posing, Randale, Gewalt und unflätigem Verhalten sind die Bewohner der Altstadt. Ein Kran an der Lambertusstraße versperrte monatelang die Durchfahrt und sorgte so offenbar für viel mehr Ruhe, besonders rund um das Areal an der Kirche St. Lambertus in der Nähe der Ratinger Straße. Die Anwohner sehen sich darin bestärkt, dass die Rückkehr von Pollern einen ähnlichen Effekt haben könnte wie der Baukran. Die Poller gab es früher schon mal an bestimmten Stellen in der Altstadt, sie sind aber schon lange außer Betrieb.