Punk-Legenden in Düsseldorf : Rudi Esch freut sich auf den legendären Musiker Marky Ramone

Düsseldorf Rudi Esch ist wieder am Start mit seiner Electricity-Conference! Mit Marky Ramone feiert er dessen 70sten Geburtstag in Düsseldorf. Der ist auch Star-Gast auf dem Kongress, abends gibt es noch ein Konzert mit ihm an der Ratinger Straße, einer der Wiegen des Punk.

„Mehr als drei Jahre haben wir an der Veranstaltung mit dem Themenschwerpunkt ‚Ramones‘ gearbeitet“, sagt Esch. Es geht um den Einfluss des amerikanischen Punks und die Weggefährten der Ramones. Marky wird am 16. Juli ein Konzert im Ratinger Hof bestreiten, bei dem ausschließlich Ramones-Klassiker im Mittelpunkt stehen werden. Er verbringt mehrere Tage in der Landeshauptstadt und wird auch seinen Geburtstag am 15. Juli in Düsseldorf feiern.

Wie im Vorjahr wird die Konferenz in der „Box“, der Eventlocation des Hotels „me and all“ an der Immermannstraße, stattfinden. Namhafte Punk-Größen aus New York werden am 16. Juli zu Gast sein: George DuBose kreierte die Cover von „Subterranean Jungle“ und „Animal Boy“ für die Ramones und „Too Tough To Die“. Er war auch der Erste, der Madonna vor die Linse bekam. John Holmstrom begann seine Karriere beim amerikanischen „MAD“-Magazin. Seine für die Ramones entworfenen Comics haben Kultstatus. „Seit drei Jahren versuchen wir, Holmstrom einzuladen, da die Wortschöpfung ‚Punk‘ auf ihn zurückgeht“, sagt Esch. Monte A. Melnick verpasste kein einziges Konzert der Ramones. Er ist in New York geboren und leitete den Studiokomplex, in dem sich die Ramones gründeten und ihren Proberaum hatten. Er begleitete sie als Tourmanager zu jedem ihrer Konzerte. Sein Buch „On The Road with the Ramones“ wird Esch beim Talk vorstellen.