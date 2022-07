Eiszeit in Düsseldorf : Kalte Kammern gegen die Hitze

Die Eissauna „We Cool“ gibt es schon seit einigen Jahren in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Eigentlich sind sie das ganze Jahr über beliebt: die Kryosaunen, auch genannt Kältesaunen. Im Sommer lässt sich dort die eine oder andere Abkühlung nehmen. In Düsseldorf gibt es mehrere Anbieter.

Zunächst war es ein Trend aus dem Ausland, doch diese Idee bricht sich hierzulande immer mehr Bahn: die Kryosaunen, also Kältesaunen. In diesen Tagen, wo die Temperaturen wieder in die Höhe steigen, nutzen diese auch für viele Düsseldorfer für eine kleine Abkühlung.

Diese Eissaunen gibt es in der Landeshauptstadt mittlerweile von mehreren Anbietern. „We Cool“ etwa befindet sich am Schwanenmarkt. Es sind nur drei Minuten, aber die haben es in sich. Wer will, kann das Gerät in der Optik eines großen Kühlschranks auf minus 196 Grad herunterpegeln lassen. Kryotherapie nennt sich der Kurztrip in die Kälte, auf den seit Jahren auch Sportler setzen sowie Menschen, die unter Arthrose oder Rheuma leiden zum Beispiel. Nach dem Besuch der Kältekammer tritt der Körper in die sogenannte Afterburn-Phase. Der Stoffwechsel kommt auf Hochtouren.

Nicht weit entfernt von „We Cool“ befindet sich „Optimice“ an der Hohe Straße. Ankommen, Ausziehen, Einsteigen, drei Minuten die prickelnde Kälte genießen – so beschreibt der Anbieter das schlichte Prozedere und weist gleichzeitig auf den Afterburn-Effekt hin: Mehrere Stunden nach dem kleinen Kälte-Schock läuft der Stoffwechsel noch so hochtourig, dass viele Kalorien verbrannt werden. Bis zu minus 85 Grad werden hier angeboten.