Sommerfeeling bei Düsseldorfer Juwelierin : Schmuck-Party in der Carlstadt

Düsseldorf Der Juwelier feierte den Sommer und eine neue Kollektion als kunstvolles Potpourri. Auch viele Passanten waren freudig überrascht, denn die Grabenstraße war lebhafter als sonst.

Im Februar vor acht Jahren eröffnete Petra Vogel ihren „Lilou Paris“-Store an der Grabenstraße. Wie viele andere Händler hat Corona auch im Leben dieser Geschäftsfrau viel verändert. Nun wollte sie „endlich mal wieder Lebensfreude zelebrieren“ und lud zur Sommer-Party in ihr Juwelieratelier. Anlass war auch der Launch der neuen Boho-Kollektion. Typisch in dem Stil, der für Unbeschwertheit etwa und den Ausbruch aus gesellschaftlichen Konventionen steht, war die Terrasse designt: mit Naturmaterialien wie Bast und Rattan. Moderatorin Ruth Marquardt kam kurz vorbei und Ex-„Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou, dazu gab es eine Crémant-Bar und musikalische Untermalung von DJ AXLNT.

„Boho ist ein Lebensgefühl, romantisch und unkonventionell, geprägt von Freigeistern und Künstlern. Genau das spiegelt unsere neue Kollektion wider.“ Und happy war die Lilou-Deutschland-Chefin ob der Reaktionen auf die Feier: „Viele Geschäfte an der Grabenstraße haben zugemacht oder sind weggegangen. Damit zieht auch Charme weg. Viele Leute haben mich angesprochen und gelobt, dass unsere kleine Terrasse, die wir für die Party aufbauten, so schön aussieht. Das hat gut getan.“ Die Schmuckmarke Lilou Paris soll für Emotion, Kreativität und Individualität stehen. Das französisch-polnische Unternehmen eröffnete 2012 die erste Filiale in Paris. Mittlerweile gibt es 39 Geschäfte in drei Ländern. In den Juwelierateliers werden die im Showroom vom Kunden kreierten Schmuckideen – ausgewählt aus den Lilou-Kollektionen – von Hand individuell gefertigt und graviert. Es geht vor allem um symbolhafte Botschaften – auch mithilfe von handgravierten Talismanen.