Düsseldorfer Arzt fährt in Les Mans : Beauty-Doc Afschin Fatemi nimmt an Autorennen teil

Düsseldorf Die Rennen von Les Mans sind ein Traum für jeden, der sich für Autos begeistert. Dazu gehört auch der Düsseldorfer Schönheits-Arzt. Dessen Herz schlägt besonders für Oldtimer höher.

Afschin Fatemi ist einer von Deutschlands bekannten Schönheits-Ärzten. In den vergangenen Jahren hat er mehr als zehn Kliniken in Deutschland aufgebaut. Nun gibt er noch an einer ganz anderen Stelle Vollgas: Beim Autorennen Le Mans Classic in Frankreich will er nun mitmachen. Dabei tummeln sich am kommenden Wochenende rund 60 Fahrzeuge auf der Strecke. Und Fatemi ist mittendrin. Er brauche solche Adrenalinkicks, um seinen alltäglichen Aufgaben in seiner Klinik zu entfliehen, sagt er. Diesen Kick lebt er vor allem durch seine Leidenschaft für den Motorsport aus, gerade Oldtimer gehören zu seiner großen Liebe.