Tischtennis : Damen des TV Voerde weiter mit weißer Weste

Niederrhein Auch nach dem zweiten Spieltag führt der Neuling die NRW-Liga an. In der Herren-Landesliga sind auch der TV Bruckhausen und der TV Voerde erneut erfolgreich.

Auf einer Erfolgswelle schwimmen derzeit die Tischtennis-Teams des TV Voerde. Neben den Damen, die in der NRW-Liga den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierten, gelang auch den Herren in der Landesliga Erfolg Nummer zwei. Positiv überraschte bei den Herren auch Landesligist TV Bruckhausen, der beim VfL Rhede gewann.

NRW-Liga Damen Weil der TV Voerde inzwischen neben Jutta König mit der immer stärker werdenden Marion Schmidt eine echte Spitzenspielerin besitzt, gab es auch beim SV Walbeck einen nie gefährdeten 8:2-Erfolg für den Aufsteiger. König und Schmidt (2) holten neben ihrem Doppel auch drei Zähler in den Einzeln. Außerdem punkteten Herrmann/Urban sowie Martina Urban (2) und Iris Herrmann. „Der Gegner trat zwar nicht in stärkster Besetzung an, doch bei uns lief es wieder ausgezeichnet“, so Marion Schmidt.