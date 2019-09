Handball : Erschreckend schwacher MTV Dinslaken ist bei TuSEM Essen II chancenlos

Dinslaken Bei der 27:41-Niederlage des amtierenden Regionalliga-Meisters beim Ligarivalen zeigt sich erneut, dass die Mannschaft den Ausfall von Dennis Backhaus (Kreuzbandriss) nicht kompensieren kann.

„Es beweist sich immer mehr, dass wir den Ausfall von Dennis Backhaus nach seinem Kreuzbandriss weder vorne noch hinten kompensieren können“, so Jakobs. „Denn es ist niemand da, der in die Rolle von Backhaus schlüpfen kann.“ Für den Übungsleiter, der in Essen auch noch auf den verletzten Rückraumschützen Maximilian Reede (Knöchelprobleme) sowie den beruflich verhinderten Neuzugang Marc Pagalies verzichten musste, rächt sich nun die lange vergangene Saison, als seine Mannschaft noch bis in den Juni hinein um den Aufstieg in die Dritte Liga spielen musste.