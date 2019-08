Handball : Jetzt fällt beim MTV Rheinwacht Dinslaken auch noch Marco Banning aus

Dinslaken Der Handball-Regionalligist setzt sich im Testspiel gegen den Oberligisten Borussia Mönchengladbach mit 27:19 (12:12) durch.

Während Kapitän Banning sich im Gesundheitszentrum Lang in regelmäßiger Behandlung befindet und sich in der nächsten Woche noch mal gründlich untersuchen lässt, soll Mittelmann Kruse bereits in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen können.

Der Übungsleiter sieht durchaus Fortschritte bei seinen Schützlingen. „Konditionell sind wir sowieso auf der Höhe, vielleicht fehlt im spielerischen Bereich noch die Feinabstimmung“, so Jakobs, der an eine gute Entwicklung bis zum Beginn der Meisterschaft glaubt.

Das kann die Mannschaft gleich am heutigen Freitag, 18.45 Uhr, in einem weiteren Test gegen den vom früheren Dinslakener Spielertrainer Marius Timofte betreuten Oberligisten Adler Königshof unter Beweis stellen. Tags darauf geht es zum Verbandsligisten HSG Wesel (15.30 Uhr), ehe das intensive Trainingswochenende am Sonntag, 11.30 Uhr, mit einem Spiel gegen die eigene zweite Mannschaft (Landesliga) abgeschlossen wird. In der nächsten Woche sind dann noch Begegnungen bei TuSEM Essen II, bei den Wölfen Nordrhein und gegen Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen vorgesehen.