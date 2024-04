Erstes Kreisturnier der Pferdesportler seit 2022 RV Seydlitz Kamp hofft dieses Jahr auf gutes Wetter

In mehreren Vielseitigkeitsprüfungen – also Springen, Dressur und Gelände – suchen die Reitsportler und Reitsportlerinnen ihre Kreismeister. Höhepunkt dieser Prüfungen sind die am Sonntag stattfindenden Geländeritte durch den „Kamper Busch“. Aber auch der Mannschaftssport steht beim Kreisturnier erneut ganz groß im Fokus. Neben den Einzelwertungen für die einzelnen Vielseitigkeitsprüfungen, bilden die Mitglieder eines Vereins auch über die unterschiedlichen Prüfungen hinweg alters- und leistungsgemischte Mannschaften, sodass am Ende jeder Weseler Verein eine Chance hat, eine der begehrten Kreisstandarten für ein Jahr mit nach Hause zu nehmen.