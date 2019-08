Zusätzliche Lehrgänge : Mit neuem Projekt Leichtathletik-Talente fördern

Niederrhein Dieter Jantz vom Weseler TV hatte für die Region Nord die Idee, ein sogenanntes Talent-Team zu gründen.

Bislang war die gezielte Entwicklung und Förderung eines Leichtathleten durch die Leistungssport-Abteilung des Verbandes vor dem 15. Lebensjahr (Altersklasse U 16) nicht möglich. Eine Berufung in den Landeskader unterlag eher dem Zufallsprinzip. Damit soll nun Schluss sein. Dieter Jantz, Leichtathletik-Abteilungsleiter des Weseler TV, hatte für die Region Nord, deren Vorsitzender er ist, die Idee, ein Talent-Team zu gründen.

Was sieht dieses Projekt vor? Wie in anderen Sportarten auch soll ab dem 13. Lebensjahr (U 14) eine frühe Förderung von Talenten stattfinden. Auf Grund von Auswertungen der Bestenlisten werden die Vereine der jeweiligen Athleten angeschrieben. Die Sportlern erhalten mit ihren Heimtrainern eine Einladung zu einem Sichtungs- und Förderungsprogramm in Form einer Tagesveranstaltung. Diese sollen drei bis fünf Mal pro Jahr stattfinden. Kosten entstehen weder den Leichtathleten noch deren Übungsleitern. Die Teilnahme gilt gleichzeitig als Trainer-Qualifizierungslehrgang.