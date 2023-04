Concordia Rheinberg will Team gründen Gehfußball – Trendsport für Oldie-Kicker

„Wir möchten ehemalige Mitglieder, die mal in Ossenberg oder Rheinberg Fußball gespielt und aus gesundheitlichen Gründen aufgehört haben, zurückholen. Vielleicht entdecken sie dann auch das Vereinsleben wieder. Es gibt da also einen kleinen Hintergedanken. Denn es ist immer schwieriger, ehrenamtliche Mitglieder zu finden“, sagt Dieter Wiekhorst, der Vorsitzende der Concordia, der mit seinen 71 Jahren ebenfalls mitkicken möchte. Der Weltfußballverband hat Gehfußball inzwischen als eigene Sportart anerkannt. Und der Landessportbund NRW unterstützt diese Fußball-Alternative in seinem Programm „Bewegt älter werden“. Derzeit wird in Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) versucht, auch die Krankenkassen von den Vorteilen zu überzeugen, damit sie Walking Football in ihre Gesundheitsprogramme mit aufnehmen, weiß Titze.