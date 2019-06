Handball : Spieler des MTV Rheinacht Dinslaken feiern auf Planwagen

Dinslaken Die Spieler des Regionalligisten touren mit Fans durch Dinslaken, um die erfolgreiche Saison ausklingen zu lassen.

Meisterlich Handball spielen kann der MTV Rheinwacht Dinslaken sowieso, meisterlich feiern aber ebenso gut. Bei ihrer obligatorischen Abschlussfeier tingelten die Spieler des Regionalligisten am Donnerstag mit einem Planwagen durch Dinslaken und gabelten dabei auch zahlreiche Fans auf, die ebenfalls noch einmal auf die erfolgreiche Saison anstoßen wollten. Auf der feucht-fröhlichen Tour durch die Stadt machte die Mannschaft auch in Lohberg Halt. Ausklingen ließen die MTV-Spieler und ihre Anhänger den Party-Tag in ihrer Stammkneipe bei Maaß am Neutor.