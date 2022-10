Handball : Nach Diagnose für Dean Christmann: MTV Rheinwacht verpflichet Ben Köß

Ben Köß – hier im Trikot der HSG Krefeld – hat den Dinslakenern am Mittwoch eine Zusage gegeben. Foto: tvk

Dinslaken Der Regionalligist hat schnell Ersatz für den verletzten Stammkeeper gefunden. Der routinierte Neuzugang ist allerdings noch im Urlaub.

Die Saison ist erst wenige Spiele alt, doch für Dean Christmann vom MTV Rheinwacht Dinslaken ist sie schon vorbei. Die Nummer eins des Handball-Regionalligisten verletzte sich am vergangenen Samstag im Spiel bei TuSEM Essen II so schwer am Knie, dass eine Rückkehr ins Tor auf absehbare Zeit völlig ausgeschlossen ist. Doch MTV-Obmann Heinz Buteweg hat schnell reagiert und auch schon Ersatz gefunden. Ben Köß, der auch in der vergangenen Saison nach der damaligen Verletzung von Christmann als Aushilfe gekommen war und großen Anteil daran hatte, dass die Mannschaft die Klasse halten konnte, gab am gestrigen Mittwoch seine Zusage.

Am Dienstag unterzog sich Dean Christmann in Lünen einer MRT-Untersuchung. Gestern teilte ihm sein behandelnder Orthopäde dann die niederschmetternde Nachricht über die Schwere der Verletzung mit. So ist das vordere Kreuzband gerissen, das hintere Kreuzband angerissen und der Meniskus lädiert. Außerdem hat der Oberschenkelkopf noch einen knöchernen Schaden erlitten. Sein Arzt hat ihm zunächst Lymphdrainagen und eine Physiotherapie verschrieben, um der Schwellung entgegenzuwirken.

In rund zwei Wochen soll besprochen werden, wann operiert wird. Bis dahin werden aber noch drei bis vier Wochen vergehen. Trotzdem hat Christmann seinen Optimismus nicht verloren. „Es tut mir sehr leid, aber wir rocken die Saison trotzdem gemeinsam“, schrieb er seinen Mannschaftskameraden in die gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Diese Hiobsbotschaft musste Buteweg gestern erst einmal verdauen. Doch er machte sich sofort an die Arbeit, um für Ersatz zu sorgen.

„Mit Ben Köß stand ich schon seit Wochen in Verbindung, jetzt hilft er uns erneut in einer schwierigen Situation“, sagt er. Doch so schnell wird der Routinier, der noch bis nächste Woche im Urlaub ist, noch nicht für den MTV spielen können. „Wenn er zurück ist, will er auch erst mal einige Trainingseinheiten mitmachen, bevor er sein erstes Spiel bestreitet“, sagt Buteweg.