Handball : Harald Jakobs hat noch viel Arbeit beim MTV Rheinwacht

Marc Tomke (am Ball) ging beim Dinslakener Erfolg beim Verbandsligisten HSG Wesel leer aus. Foto: Markus Joosten

Dinslaken Der Regionalligist absolviert ein intensives Trainingswochenende mit drei Testspielen. Er verliert gegen Adler Königshof und besiegt die HSG Wesel sowie die eigene zweite Mannschaft.

Die Spieler des Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken haben ein höchst anstrengendes Wochenende mit zahlreichen Trainingseinheiten und insgesamt drei Testspielen hinter sich. „Ich bin völlig platt“, sagte dann auch Rechtsaußen Steffen Hahn, als die abschließende Partie am Sonntagmorgen gegen die in der Landesliga spielende eigene zweite Mannschaft beendet war.

Zuvor hatte sich das Team von Trainer Harald Jakobs dreimal recht schwer getan. So setzte es gegen den Oberligisten Adler Königshof am Freitagabend zunächst eine 30:31 (16:12)-Niederlage. Tags darauf wurde zur Saisoneröffnung beim Verbandsligisten HSG Wesel mit 32:27 (15:14) gewonnen, ehe die eigene zweite Mannschaft am Sonntagmorgen beim 37:27 (19:11) ein letzter Prüfstein für den amtierenden Regionalliga-Meister war.