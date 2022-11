Handball MTV Rheinwacht Dinslaken gewinnt Pokal-Krimi mit 51:49 und zieht ins Finale ein

Da nach dem Rücktritt von Harry Mohrhoff auch Interimstrainer Marco Banning in Nettetal nicht zur Verfügung stand und Obmann Heinz Buteweg als einziger Betreuer am Kampfgericht saß, wurde Rechtsaußen Tim Schriddels zum Hauptverantwortlichen auf der Bank. Das Sagen hatte an diesem Abend aber Philipp Tuda, der selbst eine starke Partie abgeliefert hatte. „Natürlich sind wir froh, das hier erfolgreich überstanden zu haben“, sagte er. Tuda hatte aber auch gesehen, dass sich neben gelungenen Aktionen am Angriff gerade in der Abwehr einige Lücken aufgetan hatten. „Daran müssen wir bis zum Spiel am Sonntag gegen Remscheid noch arbeiten, ansonsten war es aber ein sehr guter Test“, so Tuda.