Handball : Ein Testspiel ohne Wert für den MTV Rheinwacht Dinslaken

Dinslaken Der ersatzgeschwächte Regionalligist verliert 27:28 gegen den Landesligisten SV Westerholt. Abwehrchef Dennis Backhaus verletzt sich im Training am Knie.

Dennis Backhaus hockte auf der Bank und musste zusehen, wie der MTV Rheinwacht Dinslaken auch das zweite Testspiel in der noch jungen Vorbereitung verlor. Dass es am Ende eine 27:28 (13:12)-Niederlage gegen den westfälischen Landesligisten SV Westerholt aus Herten gab, lag aber vor allem daran, dass nur ganz wenige Stammspieler des Handball-Regionalligisten an diesem Samstag überhaupt auf der Platte standen.