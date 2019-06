Versammlung : Marquard bleibt noch zwei Jahre Vorsitzender des MTV Rheinwacht Dinslaken

Dinslaken Volker Marquard wird bei der Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt, allerdings kündigt er direkt danach seinen Rückzug im Jahr 2021 an.

Beim MTV Rheinwacht Dinslaken macht man sich schon auf die Suche nach einem Nachfolger für den Vorsitzenden Volker Marquard. Er wurde zwar bei der jüngsten Jahreshauptversammlung in der Walsumer Gaststätte Am Rubbert für zwei weitere Jahre in seinem Amt bestätigt, doch er kündigte an, danach nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Das gilt auch für den ebenfalls wiedergewählten Geschäftsführer Victoriano Cruz.