Handball-Regionalligist leistet sich zu viele Fehler MTV Rheinwacht Dinslaken verliert Pokalfinale gegen den Favoriten

Doch der MTV gab sich zunächst mutig, hielt lange Zeit mit und scheiterte in Halbzeit eins erneut daran, dass viele freie Würfe vergeben oder einfach zu überhastet abgeschlossen wurden. „Das war ja eine ganz gute erste Halbzeit, doch über 60 Minuten kann man das gegen eine so starke Mannschaft einfach nicht durchhalten“, sagte MTV-Trainer Marius Timofte, der nur wenige Alternativen auf der Bank sitzen hatte. Neben Reede war zunächst auch Fabian Hoffmann nicht dabei. Der starke Abwehrspieler hetzte erst im Verlauf der ersten Hälfte durch die Halle in die Kabine, um dann später doch noch auf seine Einsatzzeiten zu kommen. „Wir haben in der Abwehr im Mittelblick zu viele einfache Tore zugelassen“, sagte Timofte. „Und genau das müssen wir bis zum wichtigen Spiel am Sonntag gegen Weiden abstellen.“ Auch im Angriff müssen die Würfe präziser werden und wenigstens aufs Tor kommen, wie Timofte forderte. So landeten auch diesmal schon in den ersten 30 Minuten nicht weniger als vier Abschlüsse an der Latte oder am Pfosten.