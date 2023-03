Eurovision Song Contest 2023 Das sind die Teilnehmer beim ESC in Liverpool

Deutschland wird beim Gesangswettstreit von der Hamburger Dark-Rock-Band Lord of the Lost vertreten. Sie gewannen den Vorentscheid in der ARD-Show „Unser Lied für Liverpool“ und treten mit ihrem Song „Blood & Glitter“ beim ESC an. Wer für das Gastgeberland Großbritannien antreten wird, ist noch nicht bekannt. Frankreich schickt La Zarra mit „Évidemment“ ins Rennen. Für Italien geht beim ESC 2023 der Sänger Marco Mengoni mit dem Lied „Due vite“ an den Start und Spanien schickt Sängerin Blanca Paloma mit „Eaea“ nach Liverpool. Für die Ukraine tritt das Duo Tvorchi mit „Heart Of Steel“ an.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der genannten Länder sind bereits für das Finale qualifiziert. Russland und Weißrussland werden nicht am ESC teilnehmen, auch Bulgarien, Montenegro und Nordmazedonien sind nicht dabei.