Spielplan, Modus und TV-Übertragung Das müssen Sie zur Eishockey-WM 2024 wissen

Die Eishockey-Weltmeisterschaft wird am 10. Mai mit vier Spielen (darunter Deutschland gegen die Slowakei) eröffnet. Die Vorrunde endet am 21. Mai. Die Viertelfinalspiele finden am 23. Mai statt, am 25. Mai steigen beide Halbfinals. Am 26. Mai ist das Spiel um Platz drei sowie das Finale.