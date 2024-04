Eurovision Song Contest 2024 Luxemburg feiert ESC-Comeback nach 31-jähriger Pause

Die Sängerin ist in Luxemburg zur Schule gegangen, hat in New York studiert und lebt nun wieder in Luxemburg. Die Vorgabe der Regierung, der Vertreter Luxemburgs müsse auf jeden Fall eine Verbindung mit Luxemburg haben, sei also mehr als erfüllt. Von Kritik, sie spreche die luxemburgische Sprache nicht gut genug, zeigt sich Tali unbeeindruckt. „Ich bin hier aufgewachsen. Das ist mein Zuhause und ich fühle mich definitiv luxemburgisch“, sagt sie der Deutschen Presse-Agentur.