Eurovision Song Contest 2023 ESC-Veranstalter untersagen Grußwort von Selenskyj

Die Show findet traditionell in einer Stadt des Gewinner-Landes statt: In diesem Jahr ist Liverpool jedoch Ausrichter, obwohl 2022 die ukrainische Band Kalush Orchestra mit ihrem Lied „Stefania“ gewonnen hatte. Der Grund: Großbritannien springt als ESC-Gastgeberland für die Ukraine ein, da der ESC dort wegen des russischen Angriffskriegs nicht stattfinden kann. Großbritannien hatte mit Sänger Sam Ryder den zweiten Platz beim ESC 2022 belegt. Die Beatles-Heimatstadt Liverpool konnte sich in einem britischen Auswahlverfahren durchsetzen. Doch auch fernab der eigentlichen Gastgeber ist das Leid der Ukrainer allgegenwärtig: Unser Reporter schildert Eindrücke eines ukrainischen ESC in Liverpool.