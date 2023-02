Eurovision Song Contest 2023 Was Sie zu den ESC-Halbfinals wissen müssen

Die fehlenden 20 Teilnehmer werden vor der Finalshow in zwei Halbfinals (9. und 11. Mai 2023) ermittelt. Neben den teilnehmenden Halbfinal-Ländern geben auch die Big-Five-Länder sowie die Ukraine ihre Stimme im Voting ab. Die Halbfinals werden zudem nochmal in zwei Hälften aufgeteilt, in denen die Sängerinnen und Sänger gegeneinander antreten müssen.