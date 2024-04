Musikwettbewerb am 11. Mai Diese neuen Regeln gelten für den ESC in Malmö

Auf gleich drei neue Regeln dürfen sich die Zuschauer für den diesjährigen ESC in Malmö einstellen. Zwei davon betreffen das Voting. Die Big-Five-Länder und Schweden werden in diesem Jahr dank Regeländerung außerdem im Halbfinale auftreten – ohne bewertet zu werden. Damit bekommen die fünf größten Geldgeber und der Gastgeber, die schon für das Finale gesetzt sind, die Chance, genau so häufig aufzutreten, wie die anderen Teilnehmer. Zwar nicht ganz neu, aber wieder abgestaubt aus den archivierten Regelwerken wieder hervorgeholt, ist die Änderung, dass nun bereits vor der ersten Performance im Finale die Leitungen für das Voting geöffnet werden. Das wurde zuletzt 2011 in Düsseldorf so gemacht. ESC-Fans aus der ganzen Welt können übrigens Online schon beim „Rest of the World“- Voting knapp einen Tag vor Beginn der Final-Show Online abstimmen.