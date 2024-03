Grenzwert überschritten Carlsen Verlag ruft Pixi-Kinderbücher wegen Giftstoffen zurück

Bisphenol A gehört nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu den hormonellen Schadstoffen und kann „bereits in winzigen Mengen in unseren Hormonhaushalt eingreifen“. Besonders bei langfristiger Aufnahme wird Bisphenol A mit gesundheitsschädlichen Wirkungen in Zusammenhang gebracht. Laut BUND werden Frühreife, eine reduzierte Spermienzahl oder auch Verhaltensstörungen als mögliche Folgen des Hormongiftes diskutiert. Bisphenol A kommt in vielen Alltagsprodukten vor, besonders häufig in Konserven. Nach Angaben des BUND sind zwei von drei Lebensmittel-Konserven mit dem Hormongift belastet.