Gähnen gegen Nervosität Schweizer ESC-Hoffnung Nemo verrät Trick

Unter den Favoriten auf den Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC) ist Nemo (24) aus der Schweiz. Der einstige Mundart-Rap-Star hat einen Trick gegen die Nervosität vor Bühnenauftritten. „Ich muss einmal vor jedem Auftritt gegähnt haben“, verriet er der ARD am Rande einer Veranstaltung in der schwedischen Botschaft in Bern. Das sei gar nicht so einfach, wenn man nervös sei. „Aber irgendwie habe ich es bisher immer geschafft. Ab dem Moment verfällt 50 Prozent der Nervosität.“ Nemos Song „The code“ rangierte in Wettbüros am Freitag auf Platz eins der Favoriten.