Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit Asche aufs Haupt

So, ab Mittwoch ist erst einmal Schluss mit lustig. Es geht sogar richtig finster zu, wenn der Priester die Gläubigen daran erinnert, dass wir Menschen nichts anderes als Staub sind und zu Staub zurückkehren werden. Zur Erinnerung an dieses Menetekel wird den Kirchgängern an diesem Tag mit Asche ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet.