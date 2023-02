Tennis-Doku bei der Berlinale Vorteil Becker

Berlin · Bei der Berlinale feierte die Tennis-Doku „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ Premiere. Sie erzählt das Leben des Leimeners bis zur Verurteilung in London. Am Ende meint man, tatsächlich in den Kopf des 55-Jährigen schauen zu können.

20.02.2023, 10:09 Uhr

6 Bilder Dokumentation über Boris Becker feiert Premiere auf der Berlinale 6 Bilder Foto: dpa/Monika Skolimowska

Von Philipp Holstein Stv. Leiter Kulturredaktion