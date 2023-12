Das bedeutet der dritte Advent Ein echter Freudensonntag

Sinnfällig wird das sogar in der Liturgie, also in der Gestaltung der katholischen Gottesdienste. Weil der Advent traditionell eine Fastenzeit mit Abstinenzgeboten ist, sind auch die Gewänder der Priester entsprechend gefärbt. Seit dem Konzil von Trient (1545 und 1563) ist die Farbe der Adventszeit das Violett – Farbe der Buße, der Umkehr, der Läuterung. Aber auch das ist am Freudensonntag des dritten Advents ein klein wenig anders. Denn schon sind erste, zarte Lichtstrahlen sichtbar, die das Ereignis in der Krippe zur Bethlehem voraussagen. Ein Weiß als Ton des Lichts mischt sich also ins Violette – und ergibt ein dezentes Rosa. Am dritten Advent sind die Priester folglich in Rosa gewandet.