Michael Köhlmeiers neuer Roman „Frankie“ im Heine Haus

Michael Köhlmeier wuchs im Ländle, im Westen Österreichs auf, lebte aber auch zeitweise bei seiner Tante in Deutschland. Nach seinem Studium wurde er durch seine Hörspiele beim Österreichischen Rundfunk (ORF) bekannt sowie mit zunächst kürzeren Prosatexten. Zwar schweifte Köhlmeier immer wieder in andere Metiers ab, machte Musik in einem Duo oder auch Kabarett, dem Schreiben blieb er aber jahrzehntelang treu. In den 1980er Jahren veröffentlichte er dann seinen Debütroman „Der Peverl Toni und seine abenteuerliche Reise durch meinen Kopf“, es folgten viele mehr.