Größte Kirche in Grevenbroich Erftdom wird doch nicht zur Christmette fertig

Besinnliche Stimmung mag im Erftdom auch kurz vor Weihnachten nicht aufkommen. Die größte Kirche im Stadtgebiet von Grevenbroich ist nach wie vor eine Baustelle. Die Hoffnung, dass Gläubige in dem katholischen Gotteshaus am Sonntag die Geburt Jesu feiern können, hat sich zerschlagen. Im Innenraum ist noch immer ein hohes Baugerüst aufgebaut, Kirchenbänke und diverse Einrichtungsgegenstände im Altarbereich sind in Schutzfolie gehüllt.