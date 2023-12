Gottesdienste zu Weihnachten 2023 So wird in den Kirchen Weihnachten gefeiert

Hildegundis von Meer Festgottesdienste zur Jesu Geburt gibt es an Heiligabend in St. Martin, St. Nikolaus, St. Stephanus sowie im Malteserstift. Eine offene Kirche findet um 15 Uhr unter Mitwirkung des Bläserorchesters in St. Franziskus statt, um 10.15 Uhr wird ein ökumenischer Gottesdienst in Haus Hildegundis gefeiert. Um 14.30 Uhr gibt es eine Wort-Gottes-Feier für Kinder in St. Martin, jeweils um 15 Uhr in St. Nikolaus und St. Stephanus. Um 16 Uhr folgen eine Wort-Gottes-Feier im Malteserstift, sowie eine weitere für Kinder in St. Cyriakus. Um 17 Uhr wird die Christmette mit dem Stephanuschor in St. Stephanus gefeiert. Zum Abschluss des Heiligen Abends findet in St. Nikolaus um 21.30 Uhr eine Christmette statt.