Kolumne Denkanstoß Verstoßene in der göttlichen Gemeinschaft

In neun Tagen ist Weihnachten. Es ist nicht nur ein Fest für jene, die sich dem christlichen Glauben verbunden wissen und dies bekunden durch die Gemeinschaft in den gottesdienstlichen Begegnungen an den Feiertagen oder bei dem fröhlichen Wiedersehen in den Familien und Freundeskreisen. Es ist auch ein Fest für jene, die sich nicht mehr geborgen wissen in dieser Gemeinschaft, die sich verdrängt und missachtet fühlen. Und das sind nicht wenige. Sich dies in diesen Tagen bewusst zu machen, dass in unseren Gottesdiensten Menschen fehlen, die doch dazugehören und auch dazugehören wollen, würde dieses Fest der Menschwerdung ehrlicher und nachhaltiger machen.