Aschermittwoch im Dom mit Kardinal Woelki Ein Jahr Rücktritt

Die Uhren der katholischen Kirche ticken oft langsam, und manchmal scheinen sie gänzlich still zu stehen. Wie im Erzbistum Köln, wo am Mittwoch im Dom Erzbischof Rainer Maria Woelki traditionell das Aschekreuz erteilen und anschließend zu Empfang und Fastenessen ins nahgelegene Maternushaus einladen wird. Alles wie gehabt. Genau das ist das Sonderbare. Denn es war der Aschermittwoch vor genau einem Jahr, als Kardinal Woelki nach päpstlich verordneter fünfmonatiger Auszeit nach Köln heimkehrte und in einem Fastenhirtenbrief nicht ganz unerwartet dies erklärte: dass er dem Heiligen Vater seinen Dienst und sein Amt als Erzbischof von Köln zur Verfügung stellt, „so dass auch er frei ist, zu entscheiden, was dem Wohl der Kirche von Köln am meisten dient“. Im Klartext: Nachdem im Erzbistum der Vertrauensverlust in Bistumsleitung und ihren Kardinal derart groß geworden war, Papst Franziskus im Sommer 2022 zwei Apostolische Visitatoren nach Köln entsandt und wenige Monate später Weihbischof Rolf Steinhäuser als Übergangsverwalter eingesetzt hatte, bot Woelki am Aschermittwoch seinen Rücktritt an.