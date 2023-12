Kirche in der Stadt Wo 2023 Weihnachtsgottesdienste in Korschenbroich gefeiert werden

St. Andreas In der Kirche in Korschenbroich wird am 24. Dezember um 14.30 Uhr ein Wortgottesdienst für Kinder gefeiert. Um 16 Uhr folgt dann der Familienwortgottesdienst. Die Christmette beginnt um 18 Uhr, Chor und Orchester begleiten sie. Heiligabend endet um 0 Uhr mit einer Andacht ohne Kommunion. Am ersten Weihnachtstag beginnt um 9.30 Uhr die Eucharistiefeier mit Chor. Um 17 Uhr findet die Weihnachtsvesper statt. Die Eucharistiefeier ist am zweiten Weihnachtstag für 11 Uhr geplant.