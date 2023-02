Deutsche Oper am Rhein Getragen von Bellinis Klängen

Außerhalb ihrer australischen Heimat hat sie schon in Hongkong gesungen, im Oman, in Bari und bei den Festspielen in Bregenz. Nun gibt Stacey Alleaume ihr erstes Gastspiel in Deutschland. Ein doppeltes Debüt. Denn auch die Rolle der Amina in „La sonnambula“ ist neu für die Sopranistin. Man kann kaum glauben, in welcher Geschwindigkeit sie sich die Partie angeeignet hat. Nur eine Woche Zeit blieb ihr dafür. Mit leuchtenden Augen erzählt sie, wie es dazu kam: „Ich hatte so viel Glück! Als ich über meine Agentur erfuhr, man suche eine Amina für die Rheinoper, war ich gerade in Italien und gleich begeistert von dieser verlockenden Möglichkeit.“